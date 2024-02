Cina: Citizen Lab, con finte testate giornalistiche Pechino fa propaganda in Italia e nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come spiegato da Fittarelli, “mentre i siti web della campagna hanno goduto di un'esposizione trascurabile fino ad oggi, esiste un rischio maggiore di amplificazione involontaria da parte dei media locali e del pubblico target, come risultato della rapida moltiplicazione di questi siti web e della loro adattabilità alle lingue e ai contenuti locali”. Sebbene le campagne d’influenza online siano sempre più comuni e frequentemente utilizzate dai governi di tutto il mondo per condizionare il pubblico, gli esperti considerano la Cina una delle maggiori fonti di tali iniziative, insieme a Russia e Iran. Come riscontrato anche dal colosso statunitense dei social media Meta in un rapporto pubblicato lo scorso novembre, le operazioni d’influenza cinese sono aumentate, si sono espanse ben oltre l’Asia e hanno innescato “il cambiamento più notevole nel panorama delle minacce” dal 2020. (Res)