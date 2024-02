Ue: "Le Monde", estrema destra comincia "grandi manovre" al Parlamento europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Parlamento europeo "sono cominciate le grandi manovre dell'estrema destra". Lo scrive il quotidiano "Le Monde", dopo che la formazione Reconquete! ieri ha annunciato l'ingresso nel gruppo Conservatori e riformisti (Ecr) al cui interno è presente anche Fratelli d'Italia. Marion Marechal, vicepresidente della formazione e nipote della leader del Rassemblement National Marine Le Pen, "lavorava a questa unione da molti mesi", scrive "Le Monde", spiegando che suo marito, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Vincenzo Sofo, ha svolto un ruolo da intermediario. "Le Monde" ricorda che Reconquete! e Ecr hanno delle visioni comuni su alcune tematiche ma ci sono anche dossier sui quali divergono. Tra questi, ad esempio, c'è l'ampliamento dell'Unione europea. L'ingresso di Reconquete! in Ecr "in ogni caso non è una buona notizia per Marine Le Pen, per la quale le prospettive di un'unione con Giorgia Meloni si allontanano malgrado l'avvicinamento tra le due donne in queste ultime settimane", scrive "Le Monde". (Frp)