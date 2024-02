Nord Macedonia-Cina: ambasciatore Zhang, in 2023 scambi per oltre 1,1 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi 11 mesi del 2023 gli scambi commerciali tra Cina e Macedonia del Nord hanno raggiunto un valore pari a oltre 1,1 miliardi di dollari, per questo l'amicizia tra i due Paesi "continuerà a svilupparsi per molto tempo". Lo ha affermato l'ambasciatore cinese a Skopje, Zhang Zuo, in occasione delle celebrazioni del Capodanno cinese. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mia". "Il 2023 è stato un anno di sviluppo delle relazioni tra Cina e Macedonia del Nord. Abbiamo celebrato congiuntamente il trentesimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi", ha sottolineato Zhang. "Il 2023 è stato anche l'anno della cooperazione produttiva e vantaggiosa tra Cina e Macedonia del Nord" che "partecipa attivamente alla cooperazione nel progetto della Nuova via della seta. Nei primi 11 mesi del 2023 - ha proseguito - il volume totale degli scambi tra i due Paesi ha superato gli 1,1 miliardi di dollari Usa, rendendo la Cina il quarto partner commerciale della Macedonia del Nord. Diversi progetti importanti realizzati da aziende cinesi, come l'autostrada Kicevo-Ocrida avanzano costantemente e aziende con investimenti cinesi funzionano senza intoppi".(Seb)