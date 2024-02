Tunisia: classifica Numbeo, terzo Paese più sicuro in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia è il terzo Paese più sicuro in Africa, secondo la classifica stilata dalla piattaforma Numbeo, Il quotidiano digitale "Il Boursa" afferma che l'indice è ampiamente seguito per il suo impatto sugli investimenti e sul turismo in un paese, offrendo una panoramica della situazione di sicurezza in tutto il mondo. Numbeo si basa sulla percezione degli intervistati dell'insicurezza diurna e notturna in 146 paesi. Utilizza una scala da 0 a 100 per misurare la sicurezza, dove un punteggio più alto indica una maggiore sicurezza. "Il Boursa" evidenzia che in Africa, il Ruanda si distingue occupando il primo posto con un punteggio di 73,21 su 100 (24esimo al mondo), seguito da Ghana (63esimo al mondo) e Tunisia (65esimo al mondo) rispettivamente con un punteggio di 56,1 e 55,8. Per la valutazione della percezione della sicurezza in Tunisia hanno contribuito 303 intervistati, i quali hanno espresso maggiori preoccupazioni per i rischi di corruzione e concussione (73,16 per cento), il 73 per cento hanno dichiarato di sentirsi sicuri a camminare da soli durante il giorno mentre il sentimento di sicurezza scende al 47,18 per cento di notte. Il 66,88 per cento degli intervistati ha dichiarato che la percezione della criminalità è aumentata negli ultimi tre anni. (Tut)