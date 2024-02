Azerbaigian: Zelensky si congratula con Aliyev per vittoria nelle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si è congratulato con il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, per la rielezione. E' quanto emerge da un messaggio pubblicato sul profilo X del leader ucraino. "Congratulazioni al presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev per la rielezione. Le auguro un successo duraturo e un'attività fruttuosa a beneficio del popolo azero", ha scritto Zelensky. Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Commissione elettorale centrale di Baku, Aliyev ha ottenuto il 92,05 per cento dei voti. (Kiu)