Russia-Ucraina: "Ria Novosti", Turchia pronta a organizzare incontro Putin Zelensky

- Durante la prevista visita del presidente russo Vladimir Putin in Turchia, le autorità di Ankara si diranno nuovamente pronta a organizzare un incontro tra quest'ultimo e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" una fonte diplomatica ad Ankara. In precedenza, una fonte diplomatica turca aveva detto sempre all'agenzia di stampa russa che la visita di Putin in Turchia è prevista tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. "Come sapete, il presidente (Recep Tayyip Erdogan) sostiene che non ci saranno parti perdenti nel processo di pace. Durante la visita verrà posto l'accento sulla disponibilità di Ankara ad organizzare un incontro dei leader per garantire un cessate il fuoco e la fine di perdite umane”, ha detto la fonte dell'agenzia. Secondo la fonte, allo stesso tempo, la Turchia non impone a nessuna delle parti le sue idee sulla risoluzione del conflitto. "L'obiettivo principale della Turchia è fermare lo spargimento di sangue. Non ci sono altri obiettivi. Se le parti sono d'accordo, la Turchia è pronta a fornire tutta la mediazione necessaria", ha detto la fonte diplomatica. La Russia ha più volte indicato di essere pronta a tenere dei negoziati, ma Kiev ha introdotto un divieto a livello legislativo che impedisce l'avvio di trattative. (Rum)