India-Bangladesh: ministri Esteri discutono crisi in Myanmar

- I ministri degli Esteri di India e Bangladesh, Subrahmanyam Jaishankar e Hasan Mahmud, hanno fatto il punto della crisi in atto nel vicino Myanmar durante la visita a Nuova Delhi del primo ministro bengalese, che si concluderà domani. Lo ha riferito il ministero degli Esteri del Bangladesh, secondo cui i ministri hanno "discusso in dettaglio l'evolversi della situazione in Myanmar e l'impatto sulla stabilità regionale". Nelle ultime settimane centinaia di militari e civili birmani hanno cercato rifugio oltre i confini con India e Bangladesh per sottrarsi all'avanzata delle milizie ribelli, che da mesi hanno intensificato l'offensiva contro il governo militare birmano. Il ministro degli Esteri del Bangladesh è in visita in India (7-9 febbraio) su invito dell’omologo Jaishankar. Per Mahmud è la prima visita all’estero dopo il recente insediamento. I due ministri, hanno esaminato i progressi delle relazioni bilaterali e scambiato opinioni si questioni regionali e multilaterali di comune interesse. (Inn)