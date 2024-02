Usa: ritrovato elicottero militare disperso in California, proseguono ricerche equipaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le squadre di ricerca e salvataggio della California hanno individuato i rottami dell'elicottero del Corpo dei Marines degli Stati Uniti disperso da martedì scorso, ma le ricerche dei cinque militari che si trovavano a bordo sono tuttora in corso. Lo hanno reso noto i Marines tramite un comunicato. Un elicottero da trasporto tattico CH-53E Super Stallion, decollato martedì sera dalla base dell'aeronautica militare di Creech, vicino a Las Vegas, era sparito dai radar prima di raggiungere la base di Miramar, nella zona di San Diego. Alle ricerche ha preso parte anche il dipartimento dello sceriffo della contea di San Diego, secondo cui i resti del velivolo sono stati individuati dalle autorità civili di Pine Valley, in California. (Was)