Pakistan: elezioni, governo disattiva rete Internet mobile sull'intero territorio nazionale

- Le autorità del Pakistan hanno sospeso il servizio Internet mobile sull'intero territorio nazionale oggi, in concomitanza con l'apertura dei seggi per le elezioni generali e in un clima di fortissima tensione politica. Il ministero dell'Interno pakistano ha annunciato tramite una nota che il servizio Internet mobile è stato sospeso proprio a causa del "deterioramento della situazione di sicurezza" nel Paese. Ieri, alla vigilia delle elezioni, due attentati dinamitardi hanno causato la morte di oltre una decina di persone in prossimità degli uffici di alcuni candidati, aumentando i timori di attacchi contro le sedi di voto. La decisione di interrompere il servizio Internet ha suscitato però immediate polemiche da parte dei sostenitori dell'ex primo ministro Imran Khan, attualmente agli arresti, secondo cui il governo pakistano intende impedire a Khan di comunicare con i membri e gli elettori del suo partito, il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti). L'interruzione della rete Internet mobile, su cui fa affidamento la maggior parte della popolazione pakistana, potrebbe avere significative ricadute pratiche sul voto: molti cittadini controllano e condividono informazioni in merito alle modalità di voto e all'ubicazione dei seggi attraverso telefoni cellulari e smartphone. (segue) (Inn)