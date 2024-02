Pakistan: elezioni, governo disattiva rete Internet mobile sull'intero territorio nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori pakistani sono chiamati alle urne dalle ore 8 locali di stamattina dopo una legislatura a dir poco turbolenta, che conferma la difficoltà del processo di democratizzazione del Paese, sul quale le forze armate esercitano ancora un controllo politico decisivo. Si vota per il rinnovo dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, e delle assemblee legislative delle quattro province: Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa e Belucistan. La campagna elettorale vera e propria è stata breve – il calendario è stato pubblicato a metà dicembre – ma lo scontro politico è acceso e perfino violento da ormai quasi due anni. Le elezioni si tengono in un contesto di crisi politica, giudiziaria, economica e di sicurezza. Molti osservatori si aspettavano un altro rinvio: il voto, infatti, è già stato rimandato più volte. L’Assemblea nazionale è stata sciolta lo scorso agosto e, secondo la Costituzione, il voto avrebbe dovuto tenersi entro 90 giorni dallo scioglimento. Anche le assemblee provinciali di Belucistan e Sindh sono state sciolte ad agosto, mentre quelle di Punjab e Khyber Pakhtunkhwa lo erano già da gennaio 2023. L’Assemblea nazionale, dopo la recente revisione dei collegi da parte della Commissione elettorale, avrà 336 seggi, di cui 266 da eleggere con sistema maggioritario uninominale e i rimanenti – 60 riservati alle donne e dieci ai non musulmani – assegnati su base proporzionale. I suoi membri, insieme a quelli del Senato e ad altri “grandi elettori”, tra l’altro, dovranno eleggere il nuovo presidente della Repubblica, essendo il mandato dell’attuale capo dello Stato, Arif Alvi, scaduto a settembre. Per quanto riguarda le assemblee provinciali, il Punjab, tra collegi uninominali e quote riservate su base proporzionale, eleggerà complessivamente 371 legislatori, il Sindh 168, il Khyber Pakhtunkhwa 145 e il Belucistan 65. (segue) (Inn)