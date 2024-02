Pakistan: elezioni, governo disattiva rete Internet mobile sull'intero territorio nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella legislatura che sta per concludersi si sono succeduti tre governi. Il primo, esito delle elezioni del 2018, è stato guidato da Imran Khan, leader del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), caduto nell’aprile del 2022. Al suo posto si è insediato Shehbaz Sharif, della Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pnl-N), al quale ad agosto, in vista delle elezioni, è subentrato come premier ad interim il senatore indipendente Anwaar ul Haq Kakar. Ora Khan è in carcere, travolto da una serie di vicende giudiziarie, e il Pti è stato privato del simbolo della mazza da cricket, sport di cui il suo leader è stato un campione, dalla Commissione elettorale, che ha ravvisato irregolarità nelle elezioni interne. I suoi candidati si sono presentati come indipendenti e il partito conduce una campagna semiclandestina, basata soprattutto sul volontariato delle donne e sull’intelligenza artificiale, usata per veicolare i messaggi di Khan, ancora molto popolare. La Lega musulmana, invece, candida a primo ministro Nawaz Sharif, fratello più celebre di Shehbaz, e punta su accordi con alcuni partner tradizionali, come Jamiat Ulema-e-Islam Fazl (Jui-F), e nuovi, come Istehkam-e-Pakistan Party (Ipp), fondato da fuoriusciti del Pti. Il vuoto politico lasciato da quest’ultimo potrebbe però essere riempito, almeno in parte, dal Partito popolare pachistano (Ppp) di Bilawal Bhutto (figlio dell’ex presidente Asif Ali Zardari e dell’ex premier assassinata Benazir Bhutto), che pure ha governato con Shehbaz Sharif. (segue) (Inn)