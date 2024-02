Pakistan: elezioni, governo disattiva rete Internet mobile sull'intero territorio nazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nawaz Sharif ha già guidato tre esecutivi: i primi due negli anni Novanta (1990-93 e 1997-99), l’ultimo dal 2013 al 2017, quando è stato rimosso dalla Corte suprema in seguito a un’inchiesta per riciclaggio e corruzione nata dalla divulgazione dei cosiddetti Panama Papers, documenti relativi a migliaia di società offshore portati alla luce dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij). Dopo un’interdizione dai pubblici uffici, due condanne e quattro anni trascorsi nel Regno Unito, dove era stato autorizzato a recarsi per cure per otto settimane e da dove ha fatto ritorno solo lo scorso ottobre, il politico ha risolto i suoi problemi giudiziari in secondo grado, con due assoluzioni che gli hanno permesso di ricandidarsi. (segue) (Inn)