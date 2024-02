Pakistan: elezioni, governo disattiva rete Internet mobile sull'intero territorio nazionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I processi e le condanne di Khan, detenuto da agosto, si sono invece accumulati. La scorsa settimana l’ex premier, che si proclama innocente e vittima di una persecuzione giudiziaria con motivazioni politiche, è stato condannato tre volte: a dieci anni di reclusione per divulgazione di segreti di Stato; a dieci anni per la compravendita di doni di Stato; a sette anni per matrimonio irregolare, ovvero per aver sposato la divorziata Bushra Bibi prima della scadenza del periodo di attesa (“iddah”) prescritto alla donna per contrarre nuove nozze. La condanna per la violazione dei segreti è particolarmente sensibile, perché legata alla caduta del suo governo: Khan avrebbe divulgato informazioni contenute in un dispaccio diplomatico ricevuto dal ministero degli Esteri da Washington e riguardante presunte pressioni statunitensi per un cambio al vertice di Islamabad. (segue) (Inn)