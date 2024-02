Pakistan: elezioni, governo disattiva rete Internet mobile sull'intero territorio nazionale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad accomunare le elezioni del 2018 e quelle del 2024, tuttavia, c’è un elemento: il “regime ibrido” del Pakistan, come lo definisce “Foreign Policy”, un sistema in cui coesistono istituzioni civili elette e una persistente influenza politica dei militari. A quasi due anni dalla caduta di Khan, gli osservatori sono piuttosto concordi nell’attribuire quest'ultima ai contrasti del leader del Pti con i vertici della Difesa, iniziati nel 2021 quando era capo di Stato maggiore dell’Esercito Qamar Javed Bajwa. Come ricorda la testata, le stesse forze armate avevano contribuito al successo di Khan e alla precedente caduta di Sharif, tornato ora in auge. Negli ultimi cinque anni, sotto il governo del Pti non è nato il “nuovo Pakistan” promesso da Khan, né l’esecutivo di coalizione Pml-Ppp ha attuato riforme democratiche, mentre si è rafforzata la presa dei militari, cui sono stati attribuiti ulteriori poteri, come quello di processare i civili e di avere una rappresentanza nel Consiglio per gli investimenti stranieri. (segue) (Inn)