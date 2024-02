Pakistan: elezioni, governo disattiva rete Internet mobile sull'intero territorio nazionale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan è alle prese con sfide impegnative e concomitanti che difficilmente troveranno risposte in tempi rapidi. Ne sono consapevoli i suoi stessi cittadini: stando a un’indagine di Gallup, il 70 per cento dei pachistani non ha fiducia nell’integrità del processo elettorale, l’88 per cento ritiene che il Paese sia infestato dalla corruzione e più della metà si sente insicuro. La sicurezza è minata da una recrudescenza del terrorismo su più fronti. L’anno scorso è stato registrato un aumento delle attività terroristiche, soprattutto nelle province di Khyber Pakhtunkhwa e Belucistan, dove si sono concentrati l’84 per cento degli attacchi e il 90 per cento delle vittime, secondo un rapporto del Centro per la ricerca e gli studi sulla sicurezza. Il Belucistan è abitato dai beluci (presenti anche in Iran e Afghanistan), popolo di lingua iranica e religione musulmana perlopiù sunnita, il cui nazionalismo è all’origine anche di fenomeni di insurrezione e terrorismo, che hanno causato recentemente anche una crisi con l’Iran. Proprio oggi, alla vigilia del voto, un doppio attentato terroristico nella regione ha provocato la morte di 26 persone. Inoltre, alla fine del 2022 il gruppo Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani del Pakistan, ha messo fine a un accordo di cessate il fuoco col governo e rivendicato poi una serie di attentati. A novembre Islamabad ha chiamato in causa il governo talebano in Afghanistan per la recente ondata di attacchi, giustificando così la decisione di espellere in massa gli immigrati irregolari afgani presenti in Pakistan. (segue) (Inn)