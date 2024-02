Pakistan: elezioni, governo disattiva rete Internet mobile sull'intero territorio nazionale (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo governo, infine, troverà una situazione economica difficile dopo l’impatto degli sviluppi geopolitici e delle devastanti inondazioni del 2022, che hanno causato quasi 2 mila morti e danni per oltre 15 miliardi di dollari. La Banca mondiale nel suo ultimo rapporto “Global Economic Prospects”, pubblicato all’inizio dell’anno, ha confermato che le prospettive restano modeste per l’anno fiscale 2023-24 (che si concluderà a giugno): 1,7 per cento. Nel 2024-25 il tasso di crescita dovrebbe salire al 2,4 per cento. Ambedue le stime sono state riviste al ribasso: -0,3 e -0,6 per cento rispettivamente. Sempre all'inizio dell'anno il Fondo monetario internazionale (Fmi), nell’ultima revisione nell’ambito dell’accordo di stand-by da tre miliardi di dollari concluso nel luglio scorso, ha rilevato “progressi significativi nella stabilizzazione dell’economia” e “timidi segnali di ripresa” dopo gli shock del 2022-23. Tuttavia, l’inflazione rimane elevata – stimata nel 18,5 per cento alla fine dell’anno fiscale 2024 – e colpisce soprattutto i più vulnerabili. Il Paese ha inoltre bisogno di un tasso di cambio determinato dal mercato, di continuare a ricostruire le riserve estere, di sostenere la competitività e la crescita, di affrontare il problema delle istituzioni finanziarie sottocapitalizzate e di accelerare le riforme strutturali. (Inn)