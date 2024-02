Libia: ambasciatore russo, sezione consolare potrebbe entrare in funzione qeust'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione consolare dell'ambasciata russa a Tripoli, in Libia, potrebbe iniziare ad operare quest'anno. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l'ambasciatore russo in Libia Aidar Aganin. "Ci aspettiamo di avviare quest'anno le attività del dipartimento consolare. Ciò semplificherà notevolmente molte questioni, in particolare il rilascio dei visti russi ai libici che attualmente li ricevono in Tunisia", ha detto in un'intervista il capo della missione diplomatica russa in occasione della Giornata dell'agente diplomatico che si celebra il 10 febbraio. L'ambasciata russa in Libia ha ripreso pienamente i lavori nella capitale del Paese, Tripoli, nell'agosto dello scorso anno. (Rum)