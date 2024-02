Ucraina: Scholz, "vittoria russa metterebbe tutti in pericolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vittoria della Russia in Ucraina metterebbe in pericolo l'intero Occidente, che per questa ragione non deve vacillare nel sostegno militare al Paese aggredito. Lo afferma il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in un articolo pubblicato dal quotidiano statunitense "Wall Street Journal". "Una vittoria russa non segnerebbe solo la fine dell'Ucraina come Stato libero, democratico e indipendente, ma cambierebbe anche drammaticamente il volto dell'Europa, e assesterebbe un duro colpo all'ordine liberale mondiale", avverte il cancelliere, che si dice convinto, come il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che dopo l'Ucraina "altri Paesi correrebbero il rischio di cadere vittima di un vicino predatore". Per questa ragione, gli Stati Uniti e l'Europa sostengono con decisione "la lotta dell'Ucraina per la libertà", grazie anche "alla leadership del presidente (statunitense, Joe) Biden, che è stata cruciale per assicurare che all'aggressione di Vladimir Putin fosse opposta una risposta unita ed efficace". A più di due anni dall'inizio del conflitto, Putin "non ha conseguito nessuno dei suoi obiettivi". L'Unione europea è stata "il principale sostenitore finanziario" dell'Ucraina, sottolinea il leader tedesco, ricordando che dall'inizio del conflitto i Paesi europei hanno stanziato a beneficio di Kiev più di 91 miliardi di dollari. "Il nostro messaggio è chiaro: dobbiamo fare del nostro meglio per prevenire una vittoria della Russia", afferma Scholz, secondo cui il rischio immediato è che le forze ucraine di trovino ad affrontare una grave carenza di armi e munizioni, nonostante l’aiuto occidentale. Per il cancelliere tedesco, è dunque necessario mantenere e intensificare il sostegno all'Ucraina: un impegno già assunto dall'Ue "con la recente approvazione di altri 54 miliardi di dollari di aiuti finanziari" per il prossimo quadriennio. "In secondo luogo, le due sponde dell'Atlantico devono continuare a muoversi strategicamente all'unisono. Putin sta cercando di minare la nostra unità e di aizzare i nostri cittadini contro il sostegno all'Ucraina" ricorrendo "alla disinformazione". Scholz sottolinea che la Germania non si considera in guerra con la Russia, e "resisterà a qualsiasi tentativo di trascinare la Nato nella guerra russa di aggressione contro l'Ucraina". E' però necessario che l'alleanza opponga alla Russia una "deterrenza collettiva credibile", cui la Germania ha contribuito anzitutto aumentando la spesa per la Difesa al 2 per cento del Pil. "Prima Putin capirà che siamo impegnati a lungo termine, prima avrà fine la guerra in Ucraina", conclude Scholz. "Dobbiamo stare a fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario". (Was)