Cina: cala interscambio commerciale con Usa, Europa, Giappone e Corea del Sud (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di contro, numerose economie emergenti continuano a fare forte affidamento sulla Cina: le esportazioni del Brasile verso la seconda potenza mondiale sono aumentate del 60 per cento e le importazioni del 50 per cento a partire dal 2019, un tasso di crescita assai superiore a quello del commercio tra il Paese sudamericano e gli Stati Uniti. Le esportazioni brasiliane di ferro e soia sono una componente importante degli scambi tra quel Paese e la Cina. Tra gli alleati e partner degli Stati Uniti, l'Australia, grande esportatore di materie prime come cotone, rame e carbone, rappresenta un'eccezione: lo scorso anno le esportazioni di Canberra verso la Cina sono aumentate del 17 per cento su base annua, riflettendo gli sforzi del primo ministro Anthony Albanese per rilanciare le relazioni con la prima potenza mondiale. (Git)