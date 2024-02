Guatemala: ministero Esteri riconferma “ottimi rapporti” e “solida amicizia” con Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Guatemala riconferma “gli ottimi rapporti politico-diplomatici e la solida amicizia con Taiwan, Paese con il quale da 89 anni condivide legami storici e fraterni”. È quanto si legge in un comunicato del ministero degli Esteri guatemalteco, diramato pochi giorni dopo che il ministro degli Esteri Carlos Ramiro Martinez ha prospettato la possibilità di stringere legami commerciali con la Cina nonostante le relazioni diplomatiche con Taiwan. Il governo del Guatemala riconosce Taiwan come “nazione indipendente” e “riafferma il proprio impegno nel continuo rafforzamento dei rapporti diplomatici, la cooperazione e l’amicizia”, recita la nota. In risposta alle dichiarazioni di Martinez, secondo cui “l’importanza della Cina nello scenario globale non può essere ignorata”, il ministero degli Esteri di Pechino ha ribadito che l’apertura delle relazioni commerciali è vincolata alla condivisione del principio della “Cina unica”, cioè al riconoscimento delle pretese di sovranità del Partito comunista su Taiwan. Osservazioni, queste, condannate “nei termini più fermi” dal ministero degli Esteri taiwanese, che nei giorni scorsi ha suggerito al governo cinese di “prestare più attenzione allo stato della sua economia” anziché tentare di cooptare gli alleati diplomatici dell’isola. (Res)