Indonesia: elezioni presidenziali, candidati cauti in merito alle relazioni con la Cina

- I tre candidati alla presidenza dell'Indonesia in vista delle elezioni in programma il prossimo 14 febbraio sono accomunati da una grande cautela in merito allo spinoso tema delle relazioni con la Cina, e della crescente influenza della prima potenza regionale nel Sud-est asiatico. Come evidenziato dalla stampa indonesiana, la Cina è stata a malapena nominata nel corso della campagna elettorale, in forte contrasto con la campagna del 2019, quando l'allora candidato dell'opposizione Prabowo Subianto - oggi ministro della Difesa uscente e candidato alla presidenza favorito dai sondaggi - aveva dato voce al sentimento anti-cinese di parte dell'opinione pubblica per attaccare il presidente Joko Widodo, che aveva poi ottenuto la rielezione. (segue) (Fim)