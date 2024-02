Iraq: Pentagono conferma uccisione comandante milizia filo iraniana a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco mirato sferrato ieri da un drone statunitense contro un'autovettura nell'area di Al Mashtal, a est di Baghdad, ha portato alla morte di uno dei leader di Kataib Hezbollah, milizia irachena filo iraniana ritenuta responsabile dell'attacco contro le forze Usa in Giordania, che il mese scorso ha causato la morte di tre militari statunitensi. Lo ha confermato tramite una nota il dipartimento della Difesa Usa. Il Pentagono non ha fornito il nome del leader islamista ucciso, ma secondo i media iracheni si tratterebbe di Abu Baqir al Saadi. "Siamo a conoscenza dell'attacco avvenuto a Baghdad e forniremo ulteriori informazioni al momento opportuno", aveva inizialmente riferito il Pentagono dopo il bombardamento avvenuto ieri nella capitale irachena, che ha suscitato dure reazioni da parte dei leader politici e religiosi iracheni. Nel frattempo, un funzionario statunitense ha confermato all'emittente televisiva panaraba di proprietà qatariota "Al Jazeera" che "le forze statunitensi hanno effettuato oggi (ieri, 7 febbraio) un attacco in Iraq". Due bombardamenti aerei, presumibilmente condotti da un drone, hanno colpito un veicolo civile che trasportava alcune persone e un magazzino delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu), in due aree distinte situate nella parte orientale della capitale irachena Baghdad. (Was)