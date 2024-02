Trasporto aereo: Wizz Air aprirà centro formazione per piloti a Roma, oltre 38 milioni di investimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è il secondo centro di formazione per Wizz Air: il primo è stato inaugurato cinque anni fa a Budapest ed è dotato di tre simulatori di volo completi della serie Cae 7000X per Airbus A320, un simulatore fisso e uno strumento di addestramento alle procedure di emergenza in cabina. La struttura consente a Wizz Air di fornire una formazione iniziale ad un massimo di 300 piloti cadetti contemporaneamente e di addestrare 1.500 assistenti di volo all'anno. In cinque anni dall'apertura, i cadetti e i piloti esperti che hanno partecipato alla formazione periodica hanno completato un totale di oltre 83 mila ore di volo, ossia circa nove anni e mezzo di volo sui tre simulatori. "Investendo nel nostro bene più grande, i nostri dipendenti, annunciamo con orgoglio il lancio del nostro nuovo centro di formazione a Roma”, ha commentato Robert Carey, presidente di Wizz Air. “Questo – ha proseguito – certifica l'impegno di Wizz Air nel garantire standard di sicurezza sempre più alti e una formazione costante attraverso l'utilizzo di attrezzature all'avanguardia. Allo stesso tempo, grazie a questo investimento, continuiamo a fornire opportunità di lavoro a livello locale, ampliando il nostro attuale team di mille dipendenti Wizz in Italia". (Com)