Thailandia: banca centrale pronta a tagliare tassi in risposta a brusca contrazione consumi (2)

- L'indice dei prezzi al consumo della Thailandia si è attestato a gennaio sul valore più basso da 35 mesi a questa parte, in calo di 1,11 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Lo ha annunciato il ministero del Commercio coreano. L'indice di fondo ha registrato un incremento annuo dello 0,52 per cento a gennaio, contro una previsione di crescita dello 0,57 per cento. Il calo registrato a gennaio è stato il quarto in altrettanti mesi, per effetto dei sussidi governativi ai prezzi dell'energia, del calo dei prezzi alimentari e dell'elevato valore di base dell'anno scorso. (segue) (Fim)