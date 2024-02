Iraq: Usa, Centcom conferma uccisione di uno dei leader di Kataib Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha confermato l’attacco avvenuto poco fa nei pressi di Baghdad contro la leadership delle fazioni della Resistenza islamica irachena, una coalizione che raggruppa le milizie filo-iraniane responsabili degli attacchi contro le basi Usa in Iraq e in Siria. In una nota, il Centcom ha confermato di avere condotto un nuovo attacco intorno alle 21:30 locali di oggi, a seguito del quale è rimasto ucciso uno dei comandanti della milizia Kataib Hezbollah, che ha “partecipato direttamente alla pianificazione e all’esecuzione di attacchi contro il personale militare statunitense nella regione”. Le Forze armate Usa hanno aggiunto che al momento non sono stati registrati danni collaterali o vittime tra la popolazione civile a seguito dell’attacco. “Gli Stati Uniti continueranno a prendere tutti i provvedimenti necessari per proteggere il nostro personale”, conclude la nota. (Was)