Usa: sparatoria in Pennsylvania, due agenti di polizia feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti di polizia sono rimasti feriti a seguito di una sparatoria nei pressi di Philadelphia, in Pennsylvania. Le autorità locali hanno riferito all’emittente “Cnn” che l’incidente è avvenuto nella contea di Delaware. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione relative ad un individuo barricato in una casa, che avrebbe sparato diversi colpi di arma da fuoco al di fuori della struttura. I due poliziotti sono ricoverati all’ospedale Penn Presbyterian Medical Center, e sono in condizioni stabili. (Was)