Usa: Marianne Williamson ritira la propria candidatura alle primarie democratiche

- L'autrice e attivista politica Marianne Williamson ha annunciato ieri la sospensione della propria campagna in vista delle elezioni presidenziali Usa del prossimo novembre, dopo aver ottenuto appena il 2,1 per cento dei consensi alle primarie del Partito democratico in South Carolina, e il 2,9 per cento alle primarie di martedì nello Stato del Nevada. La 71enne Williamson, che si era candidata alla primarie democratiche anche nel 2020, aveva annunciato la candidatura in opposizione al presidente Joe Biden lo scorso marzo, criticando l'ethos del Partito democratico ed esprimendo la volontà di cambiare radicalmente l'operato delle istituzioni a Washington. Prolifica scrittrice ed esponente dell'ala progressista del Partito democratico, Williamson ha tentato inutilmente di raccogliere i consensi della componente dell'elettorato democratico insoddisfatta del partito. "Credo che oggi sia il momento di sospendere la mia campagna presidenziale", ha annunciato ieri l'esponente democratica tramite un videomessaggio. (Was)