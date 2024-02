Corea del Sud-Giappone: sfruttamento lavoro, Yoon sollecita cooperazione con aziende giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha sollecitato le aziende coreane e giapponesi a cooperare per risolvere una volta per tutte l'annosa questione dello sfruttamento del lavoro coreano da parte del Giappone durante l'occupazione coloniale della Penisola coreana. Commentando le sentenze di condanna delle aziende giapponesi pronunciate a dicembre e gennaio dalla Corte Suprema coreana, che hanno riaperto la disputa dopo un tentativo di risoluzione stragiudiziale promosso dallo stesso Yoon, il presidente ha avvertito che "sentenze simili potrebbero giungere (dagli altri casi attualmente oggetto di dibattimento), e io spero di vedere cooperazione tra gli imprenditori dei due Paesi per promuovere le relazioni tra Corea e Giappone" e risolvere la questione. (segue) (Git)