Corea del Sud-Giappone: sfruttamento lavoro, Yoon sollecita cooperazione con aziende giapponesi (2)

- Lo scorso marzo Yoon aveva tentato di risolvere la disputa annunciando la creazione di un fondo statale per la compensazione delle vittime di sfruttamento del lavoro, finanziato tramite donazioni di aziende coreane. Alcune delle vittime hanno accettato i risarcimenti offerti dal fondo, mentre altre hanno deciso di proseguire la battaglia legale contro le aziende giapponesi che operano nel Paese sin da prima della Seconda guerra mondiale. "Giudicare se le sentenze siano giuste o sbagliate per ora non è necessario", ha dichiarato ieri il presidente coreano. "Ciò che mi preme dire in questo momento è che i legami tra Corea del Sud e Giappone sono già stati consolidati a prescindere dalle decisioni delle corti, e ora guardano al futuro". (Git)