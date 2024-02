Cina: cala interscambio commerciale con Usa, Europa, Giappone e Corea del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno sono calate anche le esportazioni di Giappone e Corea del Sud verso la Cina: gli Stati Uniti sono tornati ad essere la prima destinazione dell'export giapponese per la prima volta dopo quattro anni, e a dicembre, per la prima volta in 20 anni, gli Usa sono diventati anche il primo mercato dell'export coreano. I dati analizzati da "Nikkei" indicano inoltre un raffreddamento dei rapporti commerciali tra Cina ed Europa: tra gennaio e novembre scorsi la Cina è scivolata al terzo posto tra i principali Paesi di provenienza delle importazioni del Regno Unito. Le importazioni tedesche dalla Cina sono calate del 13 per cento nel 2023, riflettendo la posizione più cauta assunta nei confronti della prima potenza asiatica dal governo del cancelliere tedesco Olaf Scholz. In generale - scrive il quotidiano economico giapponese - i dati dall'interscambio commerciale cinese confermano l'adozione da parte degli Stati Uniti e dei loro Paesi partner di una strategia di "derisking" nei confronti della prima potenza asiatica, tesa a ridurre la dipendenza dalle catene di fornitura cinesi. (segue) (Git)