Agricoltura: Gardini (Fd'I), imbarazzante riabilitazione mediatica per Calvani

- "Ricompare Danilo Calvani che salta sulla protesta degli agricoltori per recuperare uno spazio che non aveva più da tempo e lo fa colpendo a destra e a manca senza un obiettivo. Con toni aggressivi e accuse sparate a vanvera. Stupisce la sponda che qualche politico ha deciso di dare a questo ex 'forcone' che nella sua 'carriera' non ha risparmiato insulti antisemiti a Emanuele Fiano e neppure parole violente al Presidente della Repubblica Mattarella. Ora improvvisamente diventerebbe persona credibile e attendibile solo perché oggetto delle sue sparate sono il governo Meloni e il ministro Lollobrigida? Suvvia, un po’ di serietà". Lo dichiara Elisabetta Gardini, deputato di Fratelli d'Italia e vicecapogruppo alla Camera. (Rin)