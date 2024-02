© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donald Trump rappresenta una “minaccia esistenziale” per gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un raduno elettorale a New York. “I repubblicani alla Camera si stanno tirando indietro a causa delle sue minacce: non abbiate dubbi, Trump cercherà di distruggere tutto quello che abbiamo realizzato finora”, ha detto. (Was)