Iraq: proteste contro gli Usa a Baghdad, “Allah è grande, l’America è Satana” (2)

- Due bombardamenti aerei, presumibilmente condotti da un drone, hanno colpito stasera un veicolo civile che trasportava alcune persone e un magazzino delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu), in due aree distinte situate nella parte orientale della capitale irachena Baghdad. I resti di un missile Hellfire R9X di fabbricazione statunitense, progettato per ridurre al minimo le perdite tra i civili, sono stati rinvenuti sul luogo dove è andata completamente distrutta una Toyota Land Cruiser, nell’area di Al Mashtal. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, a bordo dell'auto c'erano tre persone: Abu Baqir Al Saadi e Arkan Al Alaywi, esponenti di spicco di Kataib Hezbollah, una delle principali milizie filo-iraniane dell’Iraq, più una terza persona la cui identità è ignota, probabilmente una guardia del corpo. In particolare, Al Saadi era responsabile delle operazioni missilistiche e degli attacchi con i droni delle brigate Hezbollah. Al Alaywi era invece il comandante dell'intelligence e dell'informazione della milizia sciita sostenuta dall'Iran. (segue) (Irb)