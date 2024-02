Iraq: Pentagono conferma attacco Usa contro milizie filo-iraniane a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione in risposta all'attacco mirato ai leader delle fazioni della Resistenza islamica irachena, una coalizione che raggruppa le milizie filo-iraniane responsabile degli attacchi alle basi Usa in Sira e in Iraq, nell'area di Al Mashtal, a est di Baghdad. "Siamo a conoscenza dell'attacco avvenuto a Baghdad e forniremo ulteriori informazioni al momento opportuno", riferisce il Pentagono, secondo quanto si legge sull'agenzia di stampa irachena "Shafaq News". Nel frattempo, un funzionario statunitense ha confermato all'emittente televisiva panaraba di proprietà qatariota "Al Jazeera" che "le forze statunitensi hanno effettuato oggi un attacco in Iraq". Due bombardamenti aerei, presumibilmente condotti da un drone, hanno colpito stasera un veicolo civile che trasportava alcune persone e un magazzino delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu), in due aree distinte situate nella parte orientale della capitale irachena Baghdad. (segue) (Res)