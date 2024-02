Iraq: proteste contro gli Usa a Baghdad, “Allah è grande, l’America è Satana”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di persone si è riunito stasera nell’area di Al Mashtal, a est di Baghdad, dove un raid aereo ha ucciso tre membri di Kataib Hezbollah, milizia sostenuta dall’Iran, incluso un comandante, per protestare con gli Stati Uniti. “Allah è grande, l’America è il grande Satana”, urlano alcuni dimostranti in un filmato pubblicato sui social network. Intanto, un funzionario statunitense ha confermato all’emittente televisiva panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera” che “le forze statunitensi hanno effettuato oggi un attacco in Iraq”, mentre la “Washington Post” statunitense ha riferito che “un attacco di droni ha colpito un'auto nella capitale irachena, uccidendo tre membri della potente milizia Kataib Hezbollah, tra cui un comandante di alto rango”. (segue) (Irb)