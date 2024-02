Iraq: raid Usa a Baghdad, leader politici e religiosi chiedono risposta decisa del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi rappresentanti politici e religiosi iracheni hanno condannato l'attacco statunitense che ha ucciso tre membri della milizia filo-iraniana Kataib Hezbollah a Baghdad e hanno chiesto una risposta decisa da parte del governo iracheno, che al momento tarda ad arrivare. Hassan Salem, deputato del blocco sciita Al Sadiqoun, ha definito gli Stati Uniti “il grande Satana” che “ripete i suoi crimini” dopo i bombardamenti dello scorso venerdì, 2 febbraio, “ignorando la sovranità dell’Iraq". Mehdi Taqi Amerli, capo del blocco parlamentare dell’Organizzazione Badr, partito politico e forza paramilitare tra i più vicini all’Iran, ha nuovamente chiesto l’estromissione delle forze armate statunitensi presenti sul territorio iracheno. “Rinnoviamo la richiesta, ma questa volta è diversa dalla precedente: no alla presenza americana, aspettate e vedrete cosa faremo. Tutti noi, senza eccezione, siamo determinati ad espellere l'occupante. Basta con lo spargimento di sangue di persone innocenti. Al diavolo l'America. Sì alla pace e alla sicurezza per l'Iraq”, ha detto Amerli in un messaggio sui canali social. (segue) (Irb)