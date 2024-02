Iraq: raid Usa a Baghdad, leader politici e religiosi chiedono risposta decisa del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mustafa Jabbar Sanad Al Mariani, rappresentante del governatorato di Bassora nel parlamento iracheno, ha “maledetto” le forze della coalizione a guida Usa e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Che Dio vi maledica! L’occupazione americana non si fermerà, loro capiscono solo la forza delle armi. Ma i missili e i droni che li hanno colpiti erano e sono tuttora a nostra disposizione premendo un pulsante”, ha detto il parlamentare iracheno. Intanto, all’estero, il leader del movimento islamista palestinese Hamas in Libano, Osama Hamdan, ha espresso “le condoglianze alla resistenza irachena per la morte di Abu Bakr al Saadi”, uno dei comandanti della milizia Kataib Hezbollah rimasto ucciso, definendolo “un martire sulla via verso Gerusalemme”. Hamdan ha dichiarato che questo attacco è “un'aggressione alla sovranità dell'Iraq” e ha sottolineato “l'importanza dell'azione coordinata dell'Asse della resistenza contro Israele”. (segue) (Irb)