Venezuela: Machado denuncia, attaccati con bastoni e pietre da seguaci del regime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader delle opposizioni del Venezuela, Maria Corina Machado, ha denunciato l'aggressione che "oltre un centinaio" di facinorosi avrebbero effettuato contro un gruppo di suoi sostenitori. "Lancio un allarme al mondo riguardo il violento attacco di cui siamo stati oggetto questo pomeriggio. Oltre un centinaio di seguaci del regime hanno attaccato con bastoni e pietre diversi dei presenti", ha scritto Machado a in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. "La polizia presente, con la sua inerzia, ha protetto i gruppi armati", ha proseguito la vincitrice delle primarie oppositrici a commento di due video presentati come testimonianza dell'aggressione. In uno c'è la ripresa dall'interno di una vettura, con due vetri rotti, in un altro almeno un simpatizzante sanguinante e con ferite alla testa. (Vec)