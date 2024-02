Gaza: Blinken incontra Abbas, Usa favorevoli a creazione di uno Stato palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Ramallah il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), a cui ha ribadito l’impegno di Washington a rafforzare l’assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha sottolineato il sostegno degli Usa alla creazione di uno Stato palestinese indipendente, che rappresenta “la via migliore per garantire la pace e la sicurezza nella regione”. (Was)