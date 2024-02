Gaza: “Nbc News”, Israele disposta a far fuggire leader di Hamas se ostaggi saranno liberati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane sarebbero a disposte a lasciare fuggire “in esilio” il leader del movimento islamista palestinese di Hamas, Yahya Sinwar, in cambio della liberazione di tutti gli ostaggi e della fine del controllo che i combattenti esercitano sulla Striscia di Gaza. Lo hanno riferito fonti anonime all’emittente “Nbc News”, aggiungendo che la prospettiva di un “esilio”, funzionale alla creazione di una governance “deradicalizzata” nella Striscia, sarebbe in discussione già dallo scorso novembre. Inizialmente, il governo di Benjamin Netanyahu si è impegnato ad uccidere Sinwar, che insieme a Mohammed Deif ha pianificato l’attacco sferrato da Hamas contro Israele lo scorso ottobre. Tuttavia, successivamente sarebbe stata avanzata l’ipotesi di un esilio per Sinwar e quattro altri leader del movimento, come avvenuto 42 anni fa con la fuga da Beirut di Yasser Arafat e dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina. Una prospettiva che rappresenterebbe “una possibile alternativa per liberare Gaza da Hamas”. “Non siamo contrari ad una fuga di Sinwar, fintanto che gli ostaggi saranno liberati”, ha detto un consigliere di Netanyahu all’emittente. (Was)