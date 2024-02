Iraq: raid Usa a Baghdad, da Washington nessun avviso preventivo al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi non hanno informato in anticipo le controparti irachene in merito all’attacco di ieri a Baghdad, a seguito del quale sono morti tre membri della milizia filo-iraniana Kataib Hazbollah. Un funzionario anonimo ha riferito all’emittente “Cnn” che le autorità di Baghdad sono state informate subito dopo la conclusione del raid. “Lo abbiamo detto più volte pubblicamente, e anche durante le nostre conversazioni private: risponderemo agli attacchi contro le nostre truppe, con le modalità e le tempistiche da noi stabilite”, ha detto, facendo riferimento alla morte di tre militari statunitensi a seguito di un attacco contro la base Tower 22, in Giordania, il 28 gennaio. Fonti anonime hanno anche riferito all’emittente che a seguito del raid di ieri a Baghdad sarebbe stato ucciso Wisam Mohammed Saber al-Saedi, coordinatore del sostegno logistico alle attività di Kataib Hezbollah. (Was)