Balcani: Tajani ospita la riunione con omologhi della regione, accelerare su integrazione Ue

- Il gruppo deli “Amici dei Balcani occidentali” si riunisce al momento giusto a Roma, proprio mentre l’integrazione della regione nell’Unione europea è tornato un tema in cima all’agenda. E proprio sul tema del processo d’integrazione si è incentrata la conferenza stampa del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha preceduto la riunione cui partecipano, oltre ai sei ministri degli Esteri dei Paesi dei Balcani occidentali – Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia –, alla riunione hanno preso parte anche i cosiddetti “amici”, ovvero Austria, Repubblica Ceca, Croazia, Slovacchia, Grecia e Slovenia, oltre ovviamente all’Italia padrone di casa. La riunione di oggi è quanto mai tempestiva, avviene poco dopo la chiusura della questione del bilancio europeo che ha un riflesso anche sui Balcani, ha spiegato Tajani. “Siamo favorevoli ad accelerare l’integrazione dei Balcani”, ha detto il ministro. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha parlato di un’adesione entro il 2030 per i Balcani occidentali ma “io credo che si possa anticipare questa data”, ha detto Tajani. “Noi lavoriamo per raggiungere l’obiettivo dell’adesione europea dei Balcani occidentali. Cerchiamo di convincere i partner europei. Lo abbiamo sempre detto, visto che si parla di Ucraina: dobbiamo ricordare che prima di Kiev ci sono altri Paesi che si sono candidati e hanno il diritto a una priorità”, ha affermato Tajani. (segue) (Res)