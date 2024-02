Serbia: presentata richiesta riunione straordinaria Consiglio sicurezza Onu su Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha presentato la richiesta per la convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Onu a causa della situazione in Kosovo. L'ambasciatore della Serbia presso la missione dell'Onu, Nemanja Stevanovic, ha presentato la richiesta al consigliere politico della Guyana, in missione permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La richiesta richiama l'attenzione sulla situazione attuale nel territorio del Kosovo "in netto contrasto con la Carta dell'Onu e con la Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza", secondo quanto riporta la stampa di Belgrado. Nel documento si fa riferimento alla decisione del governo di Pristina di abolire l'uso delle transazioni in dinaro serbo tra il territorio del Kosovo e la Serbia "che rappresenta la procedura più completa per sottoporre deliberatamente i serbi a condizioni di vita insopportabili". Il documento afferma inoltre che la sessione dell'Onu si richiede in quanto la leadership kosovara "commette atti di intimidazione di massa verso la popolazione serba del territorio attraverso restrizioni alla libertà di movimento, presenza di veicoli corazzati da combattimento in aree urbane, esproprio illegale di terreni, confisca di beni, distruzione di cimiteri ed embargo delle merci provenienti dalla Serbia". (Seb)