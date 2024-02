Milano: colpito con coltellata 20enne in zona San Siro, ora si ascoltano i testimoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 20enne è stato colpito con una coltellata in zona San Siro, dove sono subito intervenuti i Carabinieri della Stazione di Milano Porta Magenta. In via Giacinto Gigante, angolo Piazza Selinunte, qui è stato colpito al fianco sinistro il giovane egiziano, verso le ore 18:20, in seguito a un litigio con alcuni nordafricani. La vittima è stata poi trasportata in codice rosso ma non in pericolo di vita, presso l' ospedale San Carlo di Milano. I militari stanno ascoltando i testimoni per ricostruire la dinamica. (Com)