Marcon: Zaia, è una rapina organizzata a tavolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una rapina organizzata a tavolino. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, intervistato dall'emittente televisiva Antenna 3 riguardo a quanto accaduto nel tardo pomeriggio presso il centro commerciale Valecenter di Marcon quando alcuni rapinatori sono entrati con kalashnikov in una gioielleria e hanno preso una donna in ostaggio. "Siamo davanti a qualcosa avulso dall'ordinarietà - ha aggiunto Zaia -. È una rapina che fa capire che dietro c'è una squadra di professionisti che si sono mossi senza alcuna precauzione, hanno saputo fare questa azione e per fortuna nessuno è stato ferito. Una rapina organizzata a tavolino. La domanda che ci facciamo è che se qualcuno si fosse opposto cosa avrebbero fatto con i kalashnikov". (Rev)