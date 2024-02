Italia-Egitto: telefonata Meloni-al Sisi, focus su Piano Mattei e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa sera un nuovo contatto telefonico con il presidente egiziano al Sisi focalizzato sui seguiti del vertice Italia-Africa, a partire dall’attuazione dei progetti del Piano Mattei per l’Africa, che ha nell’Egitto uno dei Paesi pilota. È quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. La conversazione telefonica, che si iscrive nel quadro dei costanti contatti con i principali leader della regione, ha anche affrontato l’attuale situazione in Medio Oriente. A quattro mesi dalla drammatica cattura degli ostaggi del 7 ottobre, nel confermare la necessità di proseguire con gli sforzi umanitari, è stato ribadito il forte auspicio del governo italiano di una loro pronta liberazione. (Com)