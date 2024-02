Russia: Casa Bianca, intervista di Carlson con Putin? Non serve per capire la sua brutalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervista del giornalista e conduttore televisivo statunitense Tucker Carlson con il presidente russo, Vladimir Putin, non è necessaria. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Quello che Putin ha fatto in Ucraina dovrebbe essere chiaro a tutti: non abbiamo bisogno di una intervista per comprendere la sua brutalità”, ha detto. (Was)