Governo: Lollobrigida, Italia non socio di minoranza Ue ma protagonista

- L’Italia “non è un socio di minoranza o un invitato” nell’Ue, ma “protagonista”, perché membro fondatore “tra i più importanti per economia”. È quanto dichiarato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della sua visita a Berlino per la fiera Fruit Logistica, in corso nella capitale della Germania da oggi al 9 febbraio. L’esponente del governo ha evidenziato che l’Italia “non è contro l’Europa e il governo ha intenzione di “rafforzare” l’Ue riportandola agli “obiettivi dei padri fondatori: più prosperità e più pace”. In questa prospettiva, per Lollobrigida sono necessari “meno interventi” dell’Ue “condizionati da politiche ideologiche” e da una “burocrazia spesso sorda alle istanze dei mondi produttivi”, che mette “in difficoltà le economie nazionali”. (Geb)