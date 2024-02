Usa: Senato blocca accordo bipartisan per confini e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani al Senato hanno bloccato l’accordo bipartisan per mettere in sicurezza il confine con il Messico, funzionale anche all’approvazione di nuovi fondi per l’assistenza militare a Ucraina, Israele e Taiwan. La mozione per procedere alla votazione in aula è stata respinta con 49 voti favorevoli e 50 contrari, grazie all’opposizione della quasi totalità della conferenza dei repubblicani, con la sola eccezione dei senatori Susan Collins, Lisa Murkowski, James Lankford e Mitt Romney. Anche Bernie Sanders, indipendente, ha votato contro la mozione, essendo contrario alla fornitura di nuovi aiuti militari ad Israele. Il leader della maggioranza democratica, Chuck Schumer, ha annunciato questa mattina di voler passare ad un “piano B”, in previsione della posizione dei repubblicani. Quest’ultimo include nuovi fondi per Ucraina e Israele, senza nuove misure per mettere in sicurezza i confini. (Was)