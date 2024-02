Ecuador: da Usa sanzioni alla gang Los Choneros e al leader Jose Villamar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti della gang Los Choneros, in Ecuador, e del suo leader, Jose Adolfo Macias Villamar, alla luce della recente escalation di violenza nel Paese latinoamericano. Il sottosegretario Usa con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha affermato in una nota che i narcotrafficanti “rappresentano un rischio per la vita dei cittadini dell’Ecuador e per la sicurezza della regione”. (Was)